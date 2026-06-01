5人組グループ「」が設立した「株式会社」の四宮隆史社長が1日、自身のX（旧ツイッター）を更新。メディア関係者への感謝をつづった。「テレビ、新聞、雑誌、ラジオ等のメディア関係の皆様、広告・PR関係の皆様にも心から御礼を申し上げます。皆様のご助力があってこその“”だったと思います」とつづった。「株式会社を設立してから、たくさんのオファーをいただきました」と回顧。「でも最後は“”としてはテレ