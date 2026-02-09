ネット上では「避ける自信ない」「手前で認識してもブレーキが間に合わない」などの声も滋賀県警東近江署は2026年1月31日、死亡ひき逃げ事故を起こしたとして、滋賀県野洲市に住むタクシー運転手の76歳の男を自動車運転処罰法違反（過失運転致死）と道路交通法違反（ひき逃げ）の疑いで逮捕しました。警察によると、男は1月30日の午後11時45分頃、東近江市内の国道でタクシーを運転中、近所に住む76歳の男性をクルマでひいたに