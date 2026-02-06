2026年2月8日に投開票が行われた第51回衆議院議員総選挙に際して放送されたTBSの選挙特番「選挙の日2026太田光がトップに問う！結果でどう変わる？わたしたちの暮らし」での、自民党・高市早苗首相と、スペシャルキャスターをつとめたお笑いコンビ・爆笑問題の太田光さんとのやりとりがネットの注目を集めている。「『サンジャポ』大好き」「私も早苗ちゃん大好き」とやりとり各社の情勢報道によると、与党の自民党と日本維新の