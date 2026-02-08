雪が降り積もった鳥取市＝8日午後鳥取県選挙管理委員会は8日、同県三朝町の投票所20カ所のうち11カ所で、大雪のため閉鎖時間が2時間繰り上がり午後6時になったと発表した。県選管は、夜間に投票に来た人の安全に支障が生じる恐れがあるためと説明した。県選管によると、大山町では除雪が間に合わなかったことから、投票所1カ所で投票開始時間を2時間遅らせ、午前9時からとなった。