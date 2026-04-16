「随分と浦安なのに駅が閑散としてますね(((」【写真】ディズニーランドの最寄り駅、ではありませんよ「浦安」と聞くとディズニーランドのお膝元である千葉県浦安市をイメージされる方が多いでしょう。しかし、浦安市民である「しんうら」（@keiyo_je08）さんが投稿された浦安駅は、どこか雰囲気が違うようです。「JR東日本に浦安は無いから仕方ないけどワープポイントでつないで欲しい」「この浦安駅からTDRまで歩いて行こうとし