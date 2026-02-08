8日朝、岐阜県羽島市で道路が陥没し、市のコミュニティバスの車輪がはまる事故がありました。 【写真を見る】コミュニティバスが道路の陥没した“穴”にはまる水道管の破裂が原因かけが人なし岐阜・羽島市 警察によりますと8日午前6時半ごろ、羽島市桑原町で市が委託するコミュニティバスが走行していたところ、道路の陥没した穴に右の後輪がはまりました。 バスには60代くらいの乗客の男性と、運転手の68歳の男性が乗っ