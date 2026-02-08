『お仕事行ってくるね』と愛犬に伝えると…？出勤前のパパとわんこのあるルーティンがSNSで話題を呼んでいます。思わず笑いが込み上げる投稿は記事執筆時点で10.9万回再生を突破。「早く行けって言ってる(笑)」「オコでも可愛い♡」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『お仕事行ってくるね』と犬に伝えた結果→『寂しがるかな』と思ったら…理想とはかけ離れた『態度』】 「お仕事行ってくるね