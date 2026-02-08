ニューストップ > スポーツニュース > ミラノ五輪、日本勢メダル1号から13分で「金・銀・銅」メダリスト誕… ミラノ・コルティナ五輪 スポーツニュース・トピックス スポニチアネックス ミラノ五輪、日本勢メダル1号から13分で「金・銀・銅」メダリスト誕生 2026年2月8日 6時8分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ミラノ五輪第2日の競技で、日本勢から金・銀・銅のメダリストが誕生した スキー・ジャンプ女子個人の丸山希が、銅獲得で日本選手のメダル1号に スノーボード男子ビッグエアで木村葵来が金、木俣椋真が銀を獲得した 記事を読む 関連の最新ニュース ミラノ・コルティナ五輪 記事時間 ミラノ五輪、日本勢メダル1号から13分で「金・銀・銅」メダリスト誕生 記事時間 02/08 05:10 ミラノ・コルティナ五輪 フィギュアスケート団体が2日目に 記事時間 02/07 22:03 五輪のフリースタイルスキー女子 近藤心音が涙ながらに無念の胸中を語る おすすめ記事 【五輪】無念の棄権 近藤心音が涙「理不尽で残酷だなって。出場は不可能だったけど、最後まで諦めたくなかった」…北京五輪に続き２大会連続の悲劇 2026年2月7日 21時7分 「もし選ばれても次は辞退して」 涙の棄権、近藤心音が人生初のアンチに怒り「いくら少数でも許せない」【ミラノ五輪】 2026年2月8日 2時28分 日本代表、開会式で「唯一」取った“敬意の行動”に世界から絶賛の嵐 日の丸ともう一つ…「とてもステキ」 2026年2月7日 12時3分 高木菜那「オリンピックの課題また一つ」と嘆き、ミラノのホテルで”問題”に直面 海外ホテルのシャワーに「設計ミスを疑うレベルｗ」「洗面台で身体洗うしかない！」 2026年2月7日 20時15分 陣内智則 ７歳の娘に…藤原紀香との離婚明かすか苦悩「知らないんですよ…俺から言ったほうがいいのか？」 2026年2月7日 21時55分