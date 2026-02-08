穿くだけでスタイルアップを狙いたい。そんな人におすすめしたいのは【GU（ジーユー）】の「新作パンツ」です。脚長効果も期待できそうなストライプ柄のワイドパンツや、理想バランスで穿けそうなアンクルパンツにも注目。パンツ派の「こんなの欲しかった」を叶えてくれそうなアイテムをご紹介します。 脚長効果に期待大！ 人気パンツにストライプ柄が仲間入り 【GU】「タックワイドパンツ」\2,990（税込）