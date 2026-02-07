セレッソ大阪は２月７日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド（WEST）第１節でガンバ大阪とホームで対戦。この試合では、前半に田中隼人が一発退場となるアクシデントが起きた。 41分、相手陣内でG大阪にボールを奪われたシーンで、前線に大きくクリアしようとした南野遥海に対し、田中隼がスライディングで阻止。南野が倒れると、主審はすぐさま笛を吹き、田中隼の足裏でのタックルが危険な行為だったとしてレッドカ