「ネットの文章は一瞬で燃え尽きるマッチのようなもの」。その火を十年以上も絶やさずに読まれ続ける「感想」を書き続けているブロガー・かんそうの新刊『推すな、横に並んで歩け エンタメ感想オール・タイム・ベスト』（内外出版社）が発売された。  「サイコパス・オブ・ザ・イヤー」、「当て馬ドモホルンリンクル」、「人間の服を着た胸糞」のような、キャッチーな言葉を用いながら、ドラマや音