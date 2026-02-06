指定薬物を使用したとされるカープの羽月隆太郎容疑者(25)が、薬物使用を認める供述を始めていることが新たに分かりました。カープの選手・羽月隆太郎容疑者(25)は去年12月、日本国内で「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を使用したとして1月に逮捕・送検されています。羽月容疑者はこれまでの調べで容疑を否認していましたが、去年12月の薬物使用について一転して認める供述を始めたことが新