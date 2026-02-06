【【増補新版】PCエンジン&PC-FXパーフェクトカタログ】 2月26日 発売予定 価格：3,300円 ジーウォークは、書籍「【増補新版】PCエンジン&PC-FXパーフェクトカタログ」を2月26日に発売する。価格は3,300円。 レトロ家庭用ゲーム機をハードウェア、ソフトウェア両面から徹底解剖するシリーズ「パーフェクトカタログ」