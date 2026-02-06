【【増補新版】PCエンジン&PC-FXパーフェクトカタログ】 2月26日 発売予定 価格：3,300円

ジーウォークは、書籍「【増補新版】PCエンジン&PC-FXパーフェクトカタログ」を2月26日に発売する。価格は3,300円。

レトロ家庭用ゲーム機をハードウェア、ソフトウェア両面から徹底解剖するシリーズ「パーフェクトカタログ」の第5弾として2019年に発売された「PCエンジン＆PC-FXパーフェクトカタログ」が、2026年に装いも新たに増補新版として再登場する。

本書では、世界で初めて家庭用ゲーム機にCD-ROMを採用し、その可能性を開いたPCエンジンと、その後継機種であるPC-FXに焦点を当て、NECホームエレクトロニクスが家庭用ゲーム機の歴史に及ぼした功績はもちろん、2020年に復刻されたPCエンジンmini、海外版PCエンジン「TurboGrafx-16」に至るまで徹底的に解説する。また、それぞれのハードの人気の秘密にも迫る。

「【増補新版】PCエンジン&PC-FXパーフェクトカタログ」

発売日：2月26日

価格：3,300円

【内容】

・スペック情報も含めたPCエンジンおよびPC-FXハードを完全紹介

・国内発売ソフト総勢726タイトルを画面＆パッケージ写真付きで紹介

・海外発売ソフト総勢139タイトルも網羅

・PCエンジン&PC-FXのサイズが実感できる、実物大写真折り込みポスター3枚付き

目次

Chapter1：PCエンジンハード大研究

PCエンジン

PCエンジンスーパーグラフィックス

PCエンジンコアグラフィックス/II

PCエンジンシャトル

PCエンジンGT

PCエンジンLT

PCエンジンDuo/Duo-R/Duo-RX

レーザーアクティブ

CD-ROM2/スーパーCD-ROM2

その他周辺機器、関連ハードなど

Chapter2：PCエンジンソフトオールカタログ

日本国内で発売されたPCエンジン用ソフト664タイトルを発売日順、パッケージおよび画面写真付きですべて紹介

Chapter3：海外PCエンジンハード大研究

TurboGrafx-16

TurboExpress

TurboCD

TurboDuo

ジェミックスPCシャトル

バイスター

TurboGrafx-16 mini

PC Engine CoreGrafx mini

Chapter4：海外PCエンジンソフトオールカタログ

海外で発売された139タイトルを発売日順、パッケージおよび画面写真付きですべて紹介

Chapter5：PC-FXハード大研究

PC-FX

PC-FXGA

その他周辺機器、関連ハードなど

Chapter6：PC-FXソフトオールカタログ

日本国内で発売された62タイトルを発売日順、パッケージおよび画面写真付きですべて紹介