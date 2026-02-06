「PCエンジン＆PC-FXパーフェクトカタログ」が増補新版として2月26日再登場！
ジーウォークは、書籍「【増補新版】PCエンジン&PC-FXパーフェクトカタログ」を2月26日に発売する。価格は3,300円。
レトロ家庭用ゲーム機をハードウェア、ソフトウェア両面から徹底解剖するシリーズ「パーフェクトカタログ」の第5弾として2019年に発売された「PCエンジン＆PC-FXパーフェクトカタログ」が、2026年に装いも新たに増補新版として再登場する。
本書では、世界で初めて家庭用ゲーム機にCD-ROMを採用し、その可能性を開いたPCエンジンと、その後継機種であるPC-FXに焦点を当て、NECホームエレクトロニクスが家庭用ゲーム機の歴史に及ぼした功績はもちろん、2020年に復刻されたPCエンジンmini、海外版PCエンジン「TurboGrafx-16」に至るまで徹底的に解説する。また、それぞれのハードの人気の秘密にも迫る。
「【増補新版】PCエンジン&PC-FXパーフェクトカタログ」
発売日：2月26日
価格：3,300円
【内容】
・スペック情報も含めたPCエンジンおよびPC-FXハードを完全紹介
・国内発売ソフト総勢726タイトルを画面＆パッケージ写真付きで紹介
・海外発売ソフト総勢139タイトルも網羅
・PCエンジン&PC-FXのサイズが実感できる、実物大写真折り込みポスター3枚付き
目次
Chapter1：PCエンジンハード大研究
PCエンジン
PCエンジンスーパーグラフィックス
PCエンジンコアグラフィックス/II
PCエンジンシャトル
PCエンジンGT
PCエンジンLT
PCエンジンDuo/Duo-R/Duo-RX
レーザーアクティブ
CD-ROM2/スーパーCD-ROM2
その他周辺機器、関連ハードなど
Chapter2：PCエンジンソフトオールカタログ
日本国内で発売されたPCエンジン用ソフト664タイトルを発売日順、パッケージおよび画面写真付きですべて紹介
Chapter3：海外PCエンジンハード大研究
TurboGrafx-16
TurboExpress
TurboCD
TurboDuo
ジェミックスPCシャトル
バイスター
TurboGrafx-16 mini
PC Engine CoreGrafx mini
Chapter4：海外PCエンジンソフトオールカタログ
海外で発売された139タイトルを発売日順、パッケージおよび画面写真付きですべて紹介
Chapter5：PC-FXハード大研究
PC-FX
PC-FXGA
その他周辺機器、関連ハードなど
Chapter6：PC-FXソフトオールカタログ
日本国内で発売された62タイトルを発売日順、パッケージおよび画面写真付きですべて紹介