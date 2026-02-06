【ケガでドタキャンも…『逃げた』拡散】【写真】右手首を押さえて苦悶の表情を浮かべる高市首相、拡散された“証拠動画”2月2日放送の日本テレビ系『news zero』で画面に打ち出されたテロップ。自民党の高市早苗首相（64）が、1日放送のNHK『日曜討論』を急きょ欠席したことを受けて、野党から批判の声が上がっているとして番組内で伝えたものだ。2月6日配信の『文春オンライン』でも、【高市早苗首相『日曜討論』出演キャン