記録的な雨不足で、野菜にも生育不良などの影響が広がっています。キャベツやレモン、茶畑など各地の農家を取材しました。【写真を見る】図で解説 ダムに水が残っているのに「貯水率ゼロ」の理由“30年に一度”の記録的な少雨 野菜の価格に影響が井上貴博キャスター：今年の冬は30年に一度の記録的な少雨で野菜にも影響が出ているようです。スーパー「アキダイ」の秋葉弘道社長によると、まとまった雨が降らないことで野菜の