ＬＩＮＥヤフーが切り返し急。４日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表した。売上高は前年同期比４．７％増の１兆４９５３億５７００万円、最終利益は同４３．６％増の１８３３億４００万円となった。傘下のアスクルで発生したシステム障害による影響を受けながらも、メディア事業でのアカウント広告とディスプレー広告の売上高が拡大。検索広告は減収となったが、Ｐａｙ