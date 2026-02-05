牛丼チェーン「すき家」はきょう5日から、VTuberグループ『にじさんじ』のユニット“せめ4”とのコラボキャンペーン「せめ4と一緒にすき家なんじゃない？」を開始した。葛葉、不破湊、ローレン・イロアス、イブラヒムが登場し、対象メニュー注文でのオリジナルカード配布や店内放送、特別装飾など多彩な企画が展開される。【画像】オリジナルカードがもらえる！ライバーおすすめセット今回のキャンペーンでは、“せめ4”の4