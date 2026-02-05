トヨタ自動車が６連騰と上値追い鮮明。１月１５日につけた昨年来高値３７６４円を奪回し、３週間ぶりに新値街道に躍り出た。中期トレンドでも昨年８月上旬を起点に１３週移動平均線をサポートラインとした典型的な下値切り上げトレンドを形成している。 外国為替市場で円安が一段と進行、対ドルは足もとで１ドル＝１５６円台後半の推移となっているほか、対ユーロでも１ユーロ＝１８５円台前半の推移と円