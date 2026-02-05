36年ぶりに行われている真冬の選挙は、自由民主党が優勢という情勢調査が相次ぐなか、もしこのまま投開票日を終えたら、与党の枠組みが変わる可能性がある、と選挙と政治の取材を続けているライターの小川裕夫氏は言う。衆院選で与党に何が起きているのか、選挙後にはどんな変化が予想されるのか、小川氏がレポートする。【写真】両手をグーにしてあげる！聴衆に応える高市早苗首相＊＊＊2026年2月8日に投開票される第51