俳優・東出昌大（38）が4日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。相次ぐクマ被害について、クマ目線で語る場面があった。東出は「クマからすれば、人間もだいぶ恐怖だと思うんですよね」と切り出すと「市街地に出ているのは、生息域がなくなって、山から押し出された子なんですよ」と説明する。また「けっこう人間とクマが遭遇するときって、クマが不利な状況が多くて。果樹園を荒らしたら“殺さねば”って言われる対象にな