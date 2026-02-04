韓国・ソウルにある無人生花店で目撃されたのは、ふらりと入ってきた1人の男。まじまじと草花を眺めると、たばこを一服。すると次の瞬間…花瓶の中の水をごくごくと飲み干したのです。さらに今度は、商品の草をむしゃむしゃと食べ始めました。食べ切らないうちに別の草に向かい、口いっぱいに頬張ります。まるで食べ放題のサラダバーにいるかのように、勝手気ままに植物を食べていく男。実に3時間も居座り、商品の草花やコケまで食