CH-47JAの洗機「10倍速」で公開陸上自衛隊・高遊原分屯地は2026年2月2日（月）、大型輸送ヘリコプターCH-47JA「チヌーク」が洗機を行う映像を公式Xで公開しました。【映像】まるで食洗機!? これが丸洗いされる巨大ヘリ「CH-47JA」です高遊原分屯地は、熊本空港内にある陸上自衛隊の基地です。第1ヘリコプター団隷下の輸送航空隊・第109飛行隊にCH-47が配備されており、航空機専用の洗機場を備えています。CH-47は洋上飛行後