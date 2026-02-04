SVリーグの男子オールスター戦で見せた“超速謝罪”が話題の西田有志(C)産経新聞社2月1日に開催されたバレーボールSVリーグの男子オールスター戦で、西田有志（大阪ブルテオン）が見せた“超速謝罪”の反響が止まらない。SVリーグの公式インスタグラムで公開された当該シーンの動画に対して、4日までに100万以上の「いいね！」が寄せられている。【動画】海外でも話題沸騰！西田有志の超速“ヘッスラ土下座”を見るサーブの技