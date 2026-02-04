ALSOK（2331、東証プライム）。会社四季報最新号を全面引用。【特色】は「警備サービス2位。金融機関向けに強み。現金輸送はコンビニ等へ展開。介護事業にも力を入れる」と記している。【こちらも】通期上方修正:10年来の新高値、日本ケアサプライを改めて見直す【最高益】と見出しが打たれた業績欄は「主力の機械警備は法人、家庭とも契約件数が伸びる。常駐警備空港や工場などの需要堅調。警備輸送も着実増。価格転嫁が進む