小泉進次郎防衛相（44）が2026年2月3日にXで、赤ちゃんの抱っこを期待されることが増えたと明かし、赤ちゃん連れの母親が並んでいる様子を公開した。SNSでは、「我が子も抱っこしてもらいたい」「すごい並んでるな」などの声が寄せられている。「めっちゃ赤ちゃん抱っこ待ちの列がw」小泉氏を巡っては、泣き叫ぶ赤ちゃんを抱き抱える写真がたびたび話題になっている。2月1日のX投稿では、「うちの子抱っこしてくれますか」と頼まれ