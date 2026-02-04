2月2日（月）放送の『くりぃむナンタラ』では、「1人-1GP」が開催された。本番直前に「相方が来られない」と告げられた芸人が、急きょ1人でステージに立ち、即興ネタでピンチを脱せるかを検証。そのネタを上田晋也、ヒコロヒー、そして出場者の相方が審査するという一風変わったお笑いコンテストだ。【映像】KOC決勝常連の人気トリオ、自分を“審査”した芸人にブチギレ！「なに目立とうとしてんだよ！」この企画で思わぬ波乱を巻