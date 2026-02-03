突然行われることになった衆議院議員総選挙。高市総理にとっては、大きな賭けに出た場面だと見受けられるが、地域によっては投票所等に行きづらい大雪の時期であること、あまりに突然の解散であることにより様々な議論を読んでいる。 一方、この時期の特徴として、受験シーズンの真っ只中であることが挙げられる。 毎日のように全国どこかの学校で受験が行われており、各学校の教室や予備校においても追い込みが行われてい