多くの人に親しまれているドーナツチェーン「ミスタードーナツ」。ショーケースに並んだドーナツを前に、どれを選ぶか迷う時間を楽しみにしている人も少なくないだろう。トングでドーナツをはさみ、トレーに載せて、レジに進む──。この何気ない一連の動きをめぐる「ある疑問」がSNSに投稿され、物議を呼ぶことになった。一度トレーに載せたドーナツを再びケースに戻してもよいのだろうか。ミスドの運営会社が取材に答えた。●一