多くの人に親しまれているドーナツチェーン「ミスタードーナツ」。ショーケースに並んだドーナツを前に、どれを選ぶか迷う時間を楽しみにしている人も少なくないだろう。

トングでドーナツをはさみ、トレーに載せて、レジに進む──。この何気ない一連の動きをめぐる「ある疑問」がSNSに投稿され、物議を呼ぶことになった。

一度トレーに載せたドーナツを再びケースに戻してもよいのだろうか。ミスドの運営会社が取材に答えた。

●一度取ったドーナツを棚に戻す客を目撃「平然とやっててびっくり」

1月末、あるXのアカウントが、ミスドで目撃した客の行動に驚いたと投稿した。

投稿によると、その客は、ショーケースからドーナツをトングでトレーに載せると、再びトングでケースに戻したという。

「さっき隣の人が平然とやっててびっくりした」との書き込みには、賛否含めて議論を招くことになった。

「別に、手でさわってるわけではないし 汚くはないんじゃない？」

「トレー＆トングは店員さんが綺麗にしてる（はず）と思うから、別に戻しても良いんじゃないですかね？」

このように「問題ない」とする声がある一方で、「やめてほしい」とする意見もあった。

●トレーに載せる＝「絶対にこれを買う」決意

「絶対これを買う！！！と強い決意で取っていたよ」

「衛生的にも気持ち的にも、一度トレーに乗せたら戻さない」

「バイトしてるとこでも平気でやる人居るけど普通に辞めて欲しい」

ドーナツの陳列状況をめぐっては、別のドーナツチェーン「I'm donut ?」でも、タイルに直置きした陳列が清潔感がないなどとして、議論になったことがある。

また、パン屋でも「トレーに一度のせたパンは戻してほしくない」という声が根強い、

食品の衛生に対する許容範囲は人それぞれ異なり、事業者側もどこまで対応すべきか、頭を悩ませているのが実情だろう。

●トングやトレーは衛生面に配慮…運営会社「品質上の問題はない」

では、ミスタードーナツではどうなのだろうか。トングでトレーに載せたドーナツを再びショーケースに戻してもよいのだろうか。弁護士ドットコムニュースの取材に対して、運営会社のダスキンは次のように回答した。

「お客様がご自由にお取りいただくセルフタイプの店舗では、ご使用いただくトレイやトングについて、衛生面に配慮した状態でセッティングしております。

そのため、通常のご利用方法の範囲内でトングを使用して商品を取ったり戻したりする行為については、現時点で品質上の問題はないと考えております」（回答）

トングやトレーの衛生面には問題ないとの見解だ。ダスキンはさらにこう続ける。

「一方で、何らかの理由により陳列している商品が当社の品質基準を外れた場合や、衛生面で問題が発生した場合には、速やかに商品をショーケースから取り下げるよう店舗に指導しております。

また、衛生面や品質に影響を及ぼす恐れのある行為が確認された場合は、状況に応じてスタッフからお声がけする場合がございます。

他のお客様にも安心してご利用いただけますよう、ショーケースからお取りいただく際には、できる限りご配慮いただきたいと考えています」（回答）

誰もが安心してくつろげるミスドの空間は、店側だけではなく、利用客側一人ひとりの意識によっても支えられているといえそうだ。