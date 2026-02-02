「ブルゾンちえみ」として活動していたタレント・藤原しおり（35）の最新ショットが公開され、反響を呼んでいる。【映像】藤原しおりの最新ショット（複数カット）お笑いコンビ「ブリリアン」とともに、「ブルゾンちえみ with B」として活動していた藤原。キャリアウーマンネタの決め台詞「35億」は、2017年の新語・流行語大賞でトップテン入りし、一世を風靡。2020年には所属事務所を退所し、藤原しおり名義での活動を報告し