香港で日本人が多額の現金を奪われた事件で、警察はおよそ1100万円を回収したものの、残る4000万円の行方が依然不明であることがわかりました。【映像】捜査を進める香港警察香港の両替店の前で1月30日朝、1億9000万円を所持してタクシーを降りた日本人が襲われ、現金およそ5100万円を奪われました。香港警察によりますと、その日の午後に容疑者の男女6人を逮捕し、このうち香港を脱出するため空港へ逃走していた実行犯らと