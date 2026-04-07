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アジア株トランプ「TACO」が下支え、交渉期限“ 4度目”の延長を期待 東京時間14:06現在 香港ハンセン指数 25116.53（休場） 中国上海総合指数 3881.17（+1.07+0.03%） 台湾加権指数 33152.76（+580.33+1.78%） 韓国総合株価指数 5456.52（+6.19+0.11%） 豪ＡＳＸ２００指数 8710.60（+131.11+1.53%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 73984.25（-122.60-0.17%） アジア株はまちまち。