香港の給油所に掲示されたガソリンなどの価格＝31日（共同）【香港共同】中東情勢緊迫化による原油高騰の影響で、世界一高いとされる香港のガソリン価格がさらに上昇している。店頭での販売価格は1リットル当たり30香港ドル（約600円）を超える。香港政府は3月までガソリン車から電気自動車（EV）への買い替え促進策を実施しており、最終日となった31日にかけて乗り換え希望客が殺到した。「32.19香港ドル」。香港島・ワンチャ