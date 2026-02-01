昨年12月にステージ3の直腸がんを患っていたことを公表したサッカー元日本代表のラモス瑠偉氏（68）が1日、横浜市に拠点を置く社会人クラブ「CARIOCAFC」の発足会見と練習会に参加した。長男ファビアノ（40）が代表兼監督を務め、瑠偉氏はエグゼクティブディレクターに就任。16年には脳梗塞で倒れているが「脳梗塞になり、がんになったけど、まだまだ使命はある。日本サッカーに恩返ししたい。やるからには中途半端は嫌。この