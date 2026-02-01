1月24日（現地時間）、全米野球記者協会（BBWAA）ニューヨーク支部主催のアワードディナーに、ドジャースの大谷翔平（31）が妻・真美子さん（29）を伴って出席した。会場でのフォーマルな装いも話題になったが、現地では夫妻の"サイレント入退場"も驚きの対象となっていた--。【写真】壇上から真美子さんとアイコンタクトを送り、微笑む大谷。着用していたワンショルダーのドレスも2025年のナ・リーグMVP受賞者として出席した