高市早苗首相（64）の義理の息子、山本建（けん）・福井県議（41）は福井2区から立候補する予定だった。だが、出馬会見の翌日、一転して不出馬を表明。本人は“世襲批判”を受けてやむを得ず、と説明するが、騒動は首相の夫婦仲にも深刻な影響を及ぼしているという。＊＊＊【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相以前と比較すると「まるで別人」高市首相の夫、山本拓・元衆院議員（73）と前妻との間に生まれた長男