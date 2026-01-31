1月30日、東京地検は、麻薬取締法違反容疑などで書類送検された女優・米倉涼子を不起訴処分にしたことを発表した。「これまでの報道によれば、関東信越厚生局麻薬取締部は、2025年夏ごろ、米倉さんがアルゼンチン国籍の知人男性とともに違法薬物に関与しているとの疑いで、米倉さんの自宅の家宅捜索を実施。結果、違法な薬物が押収され、1月20日に米倉さんは書類送検されました。知人のアルゼンチン男性は、米倉さんと長年交際