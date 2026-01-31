フランス発のSFアニメーション映画『マーズ・エクスプレス』が、30日より公開中だ。日本SFアニメの系譜に強い影響を受け、20年以上にわたり宇宙で活動をつづけている実在の火星探査機〈マーズ・エクスプレス〉の名を冠した本作は、ある事件をきっかけに、ロボットと人間の関係性が揺らいでいくディストピア・サスペンス。【動画】記事内で紹介している『マーズ・エクスプレス』本編映像『AKIRA』（1988年、大友克洋監督）、『G