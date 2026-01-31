バルセロナは30日、スペイン代表MFフェルミン・ロペスと契約延長で合意したことを発表した。2003年5月11日生まれで現在22歳のF・ロペスは、2016年夏に13歳でベティスからバルセロナの下部組織に加入した。2022年夏にリナーレス・デポルティーボに1年間のレンタル移籍を経験した後、2023年8月にトップチームデビュー。今季ここまで公式戦26試合出場で10ゴール11アシストを記録するなど、通算では114試合出場で29ゴール22アシス