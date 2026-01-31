日本高野連は３１日、選抜高等学校野球大会を主催する毎日新聞社との連名で、誹謗中傷や差別的な言動に対して注意喚起を行った。前日、センバツに出場する３２校が決定。３月１９日の大会開幕に向けて、誹謗中傷や差別的な言動があった場合は法的措置を含めて対応していく方針を伝えた。ホームページで発表された声明文は以下の通り。「来たる３月１９日から第９８回選抜高等学校野球大会が開幕します。昨日、出場３２校が