第９８回選抜高校野球大会第７日第１試合が２５日に行われ、智弁学園（奈良）は神村学園（鹿児島）を延長１０回タイブレークの末に２―１で下し、ベスト８進出を決めた。優勝候補を立て続けに退ける堂々の勝ち上がり。その原動力となっているのは、左腕エースの力投だけではない。ナインの背中を押しているのは、小坂将商監督（４８）が送った?熱血ＬＩＮＥ?だった。試合をつくったのは先発した杉本真滉投手（３年）だ。神村学