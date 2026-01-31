サッカー元日本代表の内田篤人さん（37）が30日に放送された日本テレビ系「ニノさん」（後7・00）に出演。妻から出演を“禁止”されている番組を明かした。番組冒頭に出演者たちの紹介がされ、「アスリートチーム」として内田さんがゲスト出演。進行役を務めていたお笑い芸人の陣内智則から「今回、頭を使うゲームですけども」と自信があるのかを聞かれた。これに内田さんは「妻には“クイズ番組には出るな!”と。キツく言わ