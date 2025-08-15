¥É¥¤¥Ä£±Éô¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿Ä®ÅÄ¹À¼ù¤¬¡¢DAZN¤Î¡ØÆâÅÄÆÆ¿Í¤ÎFOOTBALL TIME¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¶½Ì£¿¼¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡ÖÄ®ÅÄ¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áê´Ø¿Þ¡×¤òºîÀ®¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ªÂê¤Ë¹ç¤Ã¤¿Áª¼ê¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢¡ÖÊÒ»×¤¤¡×¤Ë¤Ï¡¢£¶·î¤Ë½÷Í¥¤ÎÀôÎ¤¹á¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿Ã«¸ý¾´¸ç¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤¿¡£¡ÖÃ±½ã¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¾´¸ç¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£´é¤â¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£À­³Ê¤â¤á