住宅価格や金利の上昇が続くなか、政府の「令和8年度税制改正大綱」では住宅ローン減税の延長や拡充が盛り込まれました。令和12年（2030年）末まで延長されれば、今年マイホームを購入しても減税対象となる可能性があります。 本記事では、住宅ローン減税の延長見通しや制度の概要に加え、具体的な借入条件をもとにした減税額の試算、手続き上の注意点について解説します。 「住宅ローン減税