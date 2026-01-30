きょう未明、羽田空港の駐車場で、現金1億9000万円が入ったスーツケースを車に入れていた男性が3人組の男らから催涙スプレーをかけられました。警視庁によりますと、午前0時10分ごろ、東京・大田区の羽田空港第3ターミナルの駐車場で、50代の男性が白い車に乗って近づいてきた3人組の男のうち1人から催涙スプレーを顔にかけられ、目に軽いけがをしました。男性は現金1億9000万円が入ったスーツケースを近くに止めていた自身の車に