「焼き菓子の詰め合わせを、夫の実家に持って行ったけど、クッキーが1枚割れていた。お年賀の品なのに、縁起が悪いと義理の母に言われたんだけど、この事実をどうしてくれるんですか？」【写真】クレームをおこなった人物の特徴は？ある客からの問い合わせに、店員が「レシートや品物をお見せいただけますか？確認いたします」と対応するも、レシートも品物もなく。「そうじゃないのよ、そのことをどうしてくれるの？」と繰り返す