まさかのアンチゼロ！衆院選（２月８日投開票）が２７日公示され、参政党の神谷宗幣代表はＪＲ東京駅前の丸の内中央広場で第一声を上げたが、想定外の事態となった。参政党の街頭演説にはアンチが大挙押し寄せ、抗議のプラカードや拡声器を使っての妨害活動が行われるのが恒例だ。ところが、この日はアンチらしき姿はゼロ。会場周辺で警戒に当たっていた警備、警察関係者も肩透かしを食らった格好だ。どうやらアンチは同時間