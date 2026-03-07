中道改革連合が衆院選落選者を支援するために実施する方針を固めた「クラウドファンディング」が大きな批判を集めている。 ネット上からは、「人手不足なんだから普通に働いたら？」「それって政治献金と何が違うの？」「無職になったのならハローワーク行って就活して仕事すればいいのに」という厳しい声が集まっている。 さらに、中道から立候補して落選した当事者である藤原規真元衆院議員は4日にX（旧Twitter）