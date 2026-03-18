お笑い芸人のカンニング竹山（54）が、ニュース番組出演の“卒業”を決めたことが話題を集めている。3月16日、竹山は自身のXで《アベプラ卒業！みんなサンキュー！バイバイ！》と、ABEMAの報道番組『Abema Prime』からの卒業を報告。竹山は同日配信の同番組にも出演していたが、この際には番組卒業に関する報告は特になされていなかった。しかし、それに先立って竹山は同番組を退いた経緯を語っていた。竹山はABCラジオの『カンニ